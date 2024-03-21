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Как будут работать медучреждения Карагандинской области в праздники

Как будут работать медучреждения Карагандинской области в праздники

В Управлении здравоохранения Карагандинской области рассказали, как будут работать поликлиники и стационары, а также служба скорой помощи в дни празднования Наурыза с 21 по 25 марта, сообщает корреспондент сайта ekaraganda.

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