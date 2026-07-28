Самый простой домашний торт

Я, вообще, торты печь не умею. Ну, такие, чтобы внёс в комнату и все такие: "Вау!!! Вот это шедевр!!!" Мои кондитерские способности остались где-то в 80х-90х и дальше рецептов из заветной маминой тетрадки я не пошла.