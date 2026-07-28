Поварёнок с луч...
НовоеЛучшее
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Поварёнок с лучшими рецептами

20 516 подписчиков

Самый простой домашний торт

Самый простой домашний торт

Я, вообще, торты печь не умею. Ну, такие, чтобы внёс в комнату и все такие: "Вау!!! Вот это шедевр!!!" Мои кондитерские способности остались где-то в 80х-90х и дальше рецептов из заветной маминой тетрадки я не пошла.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии