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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Такой день. Покусанный подросток, перевезенный в Москву, и третий удар по "Яндексу"

Такой день. Покусанный подросток, перевезенный в Москву, и третий удар по "Яндексу"

О главных событиях страны и региона за 11 октября 15-летнего подростка, которого в Солтонском районе Алтайского края атаковал медведь, доставили на лечение в Москву.

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