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Сенатор Пушков назвал массовую миграцию «священной коровой» властей Европы

Сенатор Пушков назвал массовую миграцию «священной коровой» властей Европы

Алексей Пушков, член Совета Федерации, прокомментировал пост британского политического активиста Марка Коллетта в социальных сетях, в котором он заявил, что Брюссель сейчас напоминает «трущобы третьего мира».

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