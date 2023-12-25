Сенатор Пушков назвал массовую миграцию «священной коровой» властей Европы

Алексей Пушков, член Совета Федерации, прокомментировал пост британского политического активиста Марка Коллетта в социальных сетях, в котором он заявил, что Брюссель сейчас напоминает «трущобы третьего мира».
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