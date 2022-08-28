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Аналитики Центра компетенций НТИ рекомендовали удалять важные документы из переписки в сети

Аналитики Центра компетенций НТИ рекомендовали удалять важные документы из переписки в сети

Эксперты Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" на базе Московского государственного университета заявили, что пользователям не стоит хранить в переписках на просторах интернета важные документы.

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