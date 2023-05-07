Слово и дело

9 397 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виль Батршин
    Правильно.😊Авторы NetEase вс...
  • life style
    Это может выглядеть шуткой только для тех, кто путает Австрию с Австралией, поворачивается на 360° и мозги ненавистью...Авторы NetEase вс...
  • карла карлова
    Какой концерт?Охренели?Их пускать в Россию вообще незачем.Большой концерт «...

Пользователи Twitter упрекнули фон дер Ляйен за пустую трату денег на Украину

Пользователи Twitter упрекнули фон дер Ляйен за пустую трату денег на Украину

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с волной жесткой критики в соцсети Twitter из-за своего заявления о стремлении ЕС помочь Украине.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх