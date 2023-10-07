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Закон, порядок, государство

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В Воронежской области сотрудники Госавтоинспекции изъяли из незаконного оборота более семи килограммов марихуаны

На стационарном посту ДПС, расположенном на 752-м км автодороги М-4 «Дон» в Богучарском районе, инспекторами ОБДПС ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области в процессе несения службы с целью проверки документов был остановлен водитель автомобиля «Киа Соренто».

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