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Несекретные материалы

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Невоенный анализ-48. "Всё идёт по плану". 8 января 2024

Невоенный анализ-48. "Всё идёт по плану". 8 января 2024

Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

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