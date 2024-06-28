Приветствуется, что севастопольцы будут носить с собой аптечки

Программа обучения по оказанию первой медицинской помощи выделена как приоритетная для жителей. Губернатор города разъяснил: «Трагедия 23 июня показала, что благодаря тем немногим людям, которые обладали этими навыками все равно удалось избежать дополнительных жертв».