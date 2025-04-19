«Парламент с кнопкой»: как миграционные схемы превращают Россию в плацдарм для чужих интересов «Кальяны и чайханы — это…Сообщение Узбекская диаспора объявила войну русской культуре: раскрыты планы «тихой экспансии» появились сначала на Ежедневные новости.
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