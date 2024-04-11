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Новости Тамбова

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Начинающие актёры из Тамбова и области могут пройти первичный отбор в ГИТИС онлайн

Начинающие актёры из Тамбова и области могут пройти первичный отбор в ГИТИС онлайн

Цифровая экосистема МТС совместно с Российским институтом театрального искусства – ГИТИС проведут мастер-класс и предварительные консультации для абитуриентов из Тамбовской области в рамках федерального образовательного проекта «Поколение М».

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