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45.RU: учительница из Кургана рассказала в эфире ТНТ историю и выиграла миллион

45.RU: учительница из Кургана рассказала в эфире ТНТ историю и выиграла миллион

Учительница из Кургана Софья Золотухина, ставшая известной благодаря участию в телешоу «История на миллион» на ТНТ, планирует потратить свой выигрыш в миллион рублей на организацию вечеринки и обучение в аспирантуре.

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