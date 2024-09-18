45.RU: учительница из Кургана рассказала в эфире ТНТ историю и выиграла миллион

Учительница из Кургана Софья Золотухина, ставшая известной благодаря участию в телешоу «История на миллион» на ТНТ, планирует потратить свой выигрыш в миллион рублей на организацию вечеринки и обучение в аспирантуре.
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