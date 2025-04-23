В Приангарье на электросетевую компанию завели уголовное дело за злоупотребление полномочиями

Следственный комитет завел уголовное дело по 201-й статье УК РФ на Иркутскую электросетевую компани. По версии следствия, должностные лица компании из корысти и вопреки законному решению суда, не оплатили услуги по передаче электрической энергии АО «Витимэнерго», которое обеспечивает электроэнергией потребителей Бодайбинского района.
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