Главы МИД Азербайджана, Армении, Ирана, РФ и Турции встретятся в Тегеране

Для обсуждения последних событий на Южном Кавказе планируют провести встречу в Тегеране министры иностранных дел Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции, сообщило 22 октября иранское государственное агентство IRNA.
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