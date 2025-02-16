В Мурино игры отца с 3-летней дочерью закончилось подвывихом локтевого сустава. Происшествие случилось утром 5 февраля.
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В Мурино игры отца с 3-летней дочерью закончилось подвывихом локтевого сустава. Происшествие случилось утром 5 февраля.