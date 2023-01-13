«Спартак» улетает на сбор в Дубай без Промеса и Мозеса. Рассказов и Мевля, вероятно, покинут клуб

«Спартак» объявил список игроков, которые отправятся сегодня в Дубай на первый сбор. Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль включил в состав 27 футболистов: вратари: Михаил Волков, Александр Максименко, Александр Селихов и Антон Шитов; защитники: Максим Веденеев, Георгий Джикия, Дмитрий Иванников, Леон Классен, Павел Маслов, Мачей Рыбус и Никита Чернов; полузащитники: Даниил Денисов, Антон Зиньковский, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс, Данил Пруцев, Иван Пяткин, Наиль Умяров, Даниил Хлусевич и Виталий Шитов; нападающие: Кейта Бальде, Павел Мелешин, Шамар Николсон и Александр Соболев.