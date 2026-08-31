Стало известно, чем грозит истекший срок поверки счетчиков на воду

В этом году для квартир без счетчиков на холодную воду повышающий коэффициент увеличен с 1,5 до 3, из-за чего оплата может вырасти в разы.
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