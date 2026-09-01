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Путин заявил, что Россия преодолеет все вызовы и решит все задачи

Президент России Владимир Путин в ходе заседания в формате "ШОС плюс" в Бишкеке заявил, что Россия уверенно преодолеет все стоящие перед ней вызовы и выполнит поставленные задачи.

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