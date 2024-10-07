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Курские новости

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Бойцы России с боями продвинулись в районе Плехово Курской области

Бойцы России с боями продвинулись в районе Плехово Курской области

В Курской области военные Армии России продолжают вытеснять украинские формирования. На юге Суджанского района ВС России продвинулись в районе населенного пункта Плехово, отразив одну контратаку ВСУ, сообщают в телеграмм-канале «Два майора».

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