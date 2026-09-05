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Суть Событий

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Кондратьев предупредил о риске осложнения ситуации с топливом в Сочи после атаки БПЛА

Кондратьев предупредил о риске осложнения ситуации с топливом в Сочи после атаки БПЛА

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупредил, что пожар на нефтебазе в Сочи, который начался сегодня после атаки украинских беспилотников, может привести к осложнению ситуации с топливом.

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