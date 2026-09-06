‼️🇷🇺🇺🇦 Удары Армии России по складам и логистике подрывают сектор, формирующий около 70% ВВП Украины ▪️По словам украинского экономиста Алексея Куща, торговля и услуги формируют около 70% украинского ВВП, обеспечивают более 70% рабочих мест и почти 80% налоговых поступлений.