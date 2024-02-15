«Ведомости»: Немецкий концерн Daimler продал свою долю в «КамАЗе»

Зарегистрированное на территории Федеративной Республики Германия автомобильное предприятие Daimler Truck заключило сделку, в ходе которой были проданы принадлежавшие компании 15 процентов акций в занимающемся выпуском грузовых автомобилей «КамАЗе».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии