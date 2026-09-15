Соленость достигла рекорда: как в Азовском море появились новые виды рыб и медузы

Почему экосистема Азовского моря перестраивается под «черноморский» тип?Ученые Южного научного центра РАН зафиксировали рекордный уровень солености Азовского моря за всю историю наблюдений.
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