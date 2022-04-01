Колыванов: Роналду больший атлет, чем Месси

Бывший нападающий московского "Динамо" Игорь Колыванов в беседе с корреспондентом "Газета.Ru" дал оценку одним из лучших футболистов в истории, многократным обладателям "Золотого мяча" аргентинцу Лионелю Месси и португальцу Криштиану Роналду.
Бывший нападающий московского "Динамо" Игорь Колыванов в беседе с корреспондентом "Газета.Ru" дал оценку одним из лучших футболистов в истории, многократным обладателям "Золотого мяча" аргентинцу Лионелю Месси и португальцу Криштиану Роналду.
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