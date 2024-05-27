30 мая в Актау пройдет бесплатная акция «Народный юрист»

30 мая текущего года в городе Актау пройдет республиканская акция «Народный юрист». В рамках акции юристы, адвокаты и эксперты окажут населению бесплатную юридическую помощь, а также представители центральных государственных и местных исполнительных органов проведут прием граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии