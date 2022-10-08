Генерал Золотов поздравил сотрудников и ветеранов СОБР с профессиональным праздником

Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю сотрудников и ветеранов специальных отрядов быстрого реагирования войск национальной гвардии с 30-й годовщиной их образования! За весьма непродолжительный по историческим меркам период Отряды прошли непростой путь становления и развития, выступив надежной преградой распространения бандитизма и организованной преступности, а также зарекомендовав себя в качестве одного из самых действенных элементов противодействия террористическим проявлениям.