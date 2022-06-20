«Пока РФ считают противником, о каком сотрудничестве может идти речь»

Возврата к прежним отношениям между Россией и Евросоюзом уже не будет. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума, который завершился 18 июня.
Возврата к прежним отношениям между Россией и Евросоюзом уже не будет. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума, который завершился 18 июня.
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