Не стыдно тем, кому есть что показать: муж Наташи Королевой устроил в Москве публичную демонстрацию

В отсутствие жены Сергей Глушко заявил, что находится в измененном сознании. Муж Наташи Королевой Сергей Глушко соцсетиНовоявленный художник Сергей Глушко в очередной раз удивил столицу, открыв очередную персональную выставку своих картин — «Африка.
В отсутствие жены Сергей Глушко заявил, что находится в измененном сознании. Муж Наташи Королевой Сергей Глушко соцсетиНовоявленный художник Сергей Глушко в очередной раз удивил столицу, открыв очередную персональную выставку своих картин — «Африка.
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