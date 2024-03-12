Абоненты сотовых сетей получат доступ к спутниковой связи. Подготовка к этому уже началась

Спутниковая связь скоро может стать доступной владельцам обычных сотовых телефонов — в России планируют развернуть гибридные сети связиКак сообщают «Известия» со ссылкой на материалы запланированного на конец марта заседания ГКРЧ, гибридные сети позволят абонентам звонить и подключаться к интернету через космические аппараты со смартфонов даже там, где отсутствуют базовые станции и другая наземная мобильная инфраструктура.