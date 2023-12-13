Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

813 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Малик Гумеров
    "Секретные даты: когда ставить елку, чтобы привлечь удачу и богатство на весь 2024 году" = ОСТАВИТЬ ЕЛКУ РАСТИ НА ПРИ...Секретные даты: к...
  • Малик Гумеров
    Молодцы , ДОБРОЕ ДЕЛО  !Не старье, а сове...
  • Алексей
    Юный друг полиции??? Это шо такое???🥴В Саратовской обл...

О долгах узнали пассажиры железнодорожного вокзала Уссурийска

О долгах узнали пассажиры железнодорожного вокзала Уссурийска

Акция "Узнай свои долги" прошла на железнодорожном вокзале станции Уссурийск. Пассажиры, ожидавшие свой электропоезд, могли непосредственно в зале ожидания у специальной стойки узнать информацию о своих текущих долгах: по кредитам, коммунальным платежам, административным штрафам, налоговым взысканиям, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, по материалам ЛО МВД России на станции Уссурийск.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх