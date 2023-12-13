О долгах узнали пассажиры железнодорожного вокзала Уссурийска

Акция "Узнай свои долги" прошла на железнодорожном вокзале станции Уссурийск. Пассажиры, ожидавшие свой электропоезд, могли непосредственно в зале ожидания у специальной стойки узнать информацию о своих текущих долгах: по кредитам, коммунальным платежам, административным штрафам, налоговым взысканиям, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, по материалам ЛО МВД России на станции Уссурийск.
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