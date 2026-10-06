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Аргументы и Факты

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Напавшего на детей в лагере «Орленок» в Туве осудили

Напавшего на детей в лагере «Орленок» в Туве осудили

Суд в Туве приговорил к двум годам и шести месяцам принудительных работ местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения напал на детей в лагере «Орленок».

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