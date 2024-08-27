Алаудинов: ВС РФ освободили два населенных пункта в Курской области

Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апты Алаудинов © Александр Река/ ТАСС Как отметил командир спецназа "Ахмат", за сутки уничтожили две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и три единицы автотранспорта МОСКВА, 27 августа.
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