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Закон и Порядок

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Алаудинов: ВС РФ освободили два населенных пункта в Курской области

Алаудинов: ВС РФ освободили два населенных пункта в Курской области

Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апты Алаудинов © Александр Река/ ТАСС Как отметил командир спецназа "Ахмат", за сутки уничтожили две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и три единицы автотранспорта МОСКВА, 27 августа.

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