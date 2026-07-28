Штраф до 300 тысяч и срок до 20 лет: на Кубани предупредили за публикации об атаках БПЛА

Штрафы до 300 тысяч рублей: что грозит жителям Кубани за публикации об атаках БПЛА Жителям Краснодарского края напомнили об ответственности за публикацию фото, видео и другой информации о налётах беспилотников, последствиях атак и работе систем противовоздушной обороны.