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ВК Пресс

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Штраф до 300 тысяч и срок до 20 лет: на Кубани предупредили за публикации об атаках БПЛА

Штраф до 300 тысяч и срок до 20 лет: на Кубани предупредили за публикации об атаках БПЛА

Штрафы до 300 тысяч рублей: что грозит жителям Кубани за публикации об атаках БПЛА Жителям Краснодарского края напомнили об ответственности за публикацию фото, видео и другой информации о налётах беспилотников, последствиях атак и работе систем противовоздушной обороны.

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