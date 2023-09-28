Запрещенная Киевом Ани Лорак на юбилее в Москве пела по-украински

Как певица отметила 45-летиеАни Лорак в последнее время приходилось несладко. Ее концерты по стране массово отменялись, кто-то требовал убрать ее из эфира НТВ, находились и те, кто настаивал на тщательной проверке певицы.
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