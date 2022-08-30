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"В ступоре замер от страха": встреча с опасным хищником насторожила многих приморцев

"В ступоре замер от страха": встреча с опасным хищником насторожила многих приморцев

Житель Приморья "застал врасплох" тигра, который планировал переплыть речку. Однако выйдя на берег, опасный хищник встретил человека и, вероятно, решил, что ему стоит пойти другим путем.

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