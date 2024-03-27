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Госдолг Украины вырос до 143,7 млрд долларов за последние два года

Госдолг Украины вырос до 143,7 млрд долларов за последние два года

Государственный долг Украины в валютном эквиваленте вырос на 50 млрд долларов за последние два года. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев со ссылкой на данные украинского Минфина.

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