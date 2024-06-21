В Твери началось заключительное судебное заседание по установлению факта геноцида немецко-фашистскими захватчиками советского народа

В Верхневолжье продолжается процесс по установлению факта геноцида советского народа немецко-фашистскими захватчиками на территории тверского региона во время Великой Отечественной войны с 1941 по 1944 годы.
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