Депутат Миронов: пенсии россиян должны быть выше 32 тысяч рублей

Российские пенсионеры должны получать пенсию по старости в размере 40% от средней зарплаты. Об этом интернет-изданию "Абзац" рассказал лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов.
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