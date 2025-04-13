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В МВД предупредили об уязвимости в компьютерной версии WhatsApp*

В МВД предупредили об уязвимости в компьютерной версии WhatsApp*

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В версии мессенджера WhatsApp* для операционной системы Windows обнаружена уязвимость, позволяющая злоумышленниками отправлять вредоносные файлы, сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

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