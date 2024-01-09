Солисту "Щенков" вручили повестку в военкомат

Телеканал РЕН со ссылкой на источники сообщает, что солист группы "Щенки" Максим Тесли (Моисеев), арестованный на 10 суток за мелкое хулиганство - появление на концерте почти полностью обнаженным - получил повестку в военкомат .
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