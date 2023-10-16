Главный тренер «Оттавы» назвал Тарасенко очень ответственным игроком

«Тарасенко очень ответственный игрок. Он не торопится, играет в хоккей, который побеждает. Владимир не старался разыграть шайбу, чего бы это ни стоило, и в итоге это ему за это воздалось», — сказал тренер после игры.
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