Бол Бол впервые в сезоне вышел в старте «Санз» и набрал 18 очков, 14 подборов, 4 блок-шота, 2 перехвата

Центровой впервые в сезоне вышел в стартовой пятерке «Финикса» в матче с «Мемфисом» (112:119). В 17-й для себя встрече сезона-24/25 Бол набрал 18 очков, 14 подборов, 4 блок-шота, 2 передачи и 2 перехвата при 7 из 16 с игры за 30 минут.