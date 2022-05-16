Немецкий генерал Вад предупредил Киев о превосходстве армии России над ВСУ

Немецкий генерал Вад предупредил Киев о превосходстве армии России над ВСУ

Вооруженные силы России значительно превосходят по способностям украинских солдат. Такое заявление сделал бригадный генерал армии Германии в отставке и советник экс-главы ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

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