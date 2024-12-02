В ГД внесут проект о льготах для объединений инвалидов с участием ветеранов СВО

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесут в Госдуму законопроект, который предлагает предоставить льготы организациям, учредителями которых являются региональные объединения инвалидов, и в которых работают ветераны специальной военной операции (СВО).