Марионетки на поводке у Трампа

Может быть генсек НАТО решил одернуть Зеленского? С избранием Дональда Трампа, - пишет Politico в статье «Дипломатическая игра Зеленского», тот решил переобуться в воздухе и заговорил о поиске дипломатического решения, подыгрывая Трампу.