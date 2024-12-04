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УтроNews

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Марионетки на поводке у Трампа

Марионетки на поводке у Трампа

Может быть генсек НАТО решил одернуть Зеленского? С избранием Дональда Трампа, - пишет Politico в статье «Дипломатическая игра Зеленского», тот решил переобуться в воздухе и заговорил о поиске дипломатического решения, подыгрывая Трампу.

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