Миллиардер Элон Маск поддерживает штаб Трампа: пожертвовал крупную сумму Ирэн ОрлонскаяИлон Маск, известный предприниматель, внес значительное финансовое пожертвование в фонд поддержки предвыборной кампании бывшего президента Дональда Трампа.
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