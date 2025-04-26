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Иркутск Сегодня

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Общегородской субботник прошел в Иркутске. Фото

Общегородской субботник прошел в Иркутске 26 апреля. В нем приняли участие неравнодушные жители, сотрудники мэрии, муниципальных предприятий, коллективы от предприятий, образовательных, медицинских и других учреждений.

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