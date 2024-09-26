НОАК запустила баллистическую ракету в воды Тихого океана

Пекин, 25 сентября /Синьхуа/ -- Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ в среду утром запустили межконтинентальную баллистическую ракету с макетной боеголовкой в открытые воды Тихого океана, сообщило Министерство обороны КНР.
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