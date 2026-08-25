Демократическая Республика Конго: один человек был убит и несколько пассажиров были похищены неизвестными боевиками в Катале, Нквенде и Киньяндони на территории Рутшуру, провинция Северное Киву, в ночь с 23 на 24 августа.
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