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В Южной Корее допустили возможность поставок боеприпасов Украине

Южная Корея в перспективе может поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) боеприпасы. Об этом заявил глава управления национальной безопасности президентской администрации Республики Корея Чо Тхэ Ён во время слушаний в парламентском комитете.

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