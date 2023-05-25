В Южной Корее допустили возможность поставок боеприпасов Украине

Южная Корея в перспективе может поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) боеприпасы. Об этом заявил глава управления национальной безопасности президентской администрации Республики Корея Чо Тхэ Ён во время слушаний в парламентском комитете.
Южная Корея в перспективе может поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) боеприпасы. Об этом заявил глава управления национальной безопасности президентской администрации Республики Корея Чо Тхэ Ён во время слушаний в парламентском комитете.
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